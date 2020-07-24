Серый волк Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих... #8





(Пользователи) Сообщений: 11251

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 17:31 Цитата: drakon: А почему Базарбаеву, не - задержали, не осудили? Видимо она всётака - правА... А почему Базарбаеву, не - задержали, не осудили? Видимо она всётака - правА...

Видимо так и было.

Потому как если говорит не делают уколы, то это как бы заметно, даже отличить можно, когда делают и когда не делают.

Женщина абсолютно права что пошла отстаивать жизнь своих родителей.



А не стали трогать, очевидно потому, что большая часть того, что она говорила правда и с больницами под патронажем и назначенцами этого акимата всё очень и очень плохо.

А шум и разбирательства вылившиеся уже в республику им не с руки сейчас.

Ну и хорошо заметно доверие к местным властям.

Городской акимат был проигнорирован как абсолютная пустышка. К областному и правильно!

Дракон в своей цивилизованной Германии уже отвык от такого.



А тут по всей видимости законов выживания всего два. Большая куча денег для взяток или разъярённая родственница готовая штурмом брать акимат.

А тихие тихо помрут.

НГ будет искать реальные цифры умерших? Не полированные приезжими чинушами?