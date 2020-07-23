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§ NG.kz
Странный арбуз!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39434
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В понедельник 20.07.2020 я решила купить арбуз. Купила я его в овощном ларьке, в котором уже до этого один раз покупала их. Ларек возле магазина «Радуга», район Ж/Д вокзала, находится прямо перед «Радугой» с краю и покрашен в оранжевый цвет.
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§ Елена Пикельная
Re: Странный арбуз!
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 400
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 24.07.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а если хулиган Петя взял шприц с отравой и потыкал в арбузы, где Вы выбираете. как вам?

Хулиган Петя должен специально для этого заиметь умысел, потом взять шприц, потом найти, чем его наполнить, потом идти и ещё в арбузы тыкать. Маловероятно выполнение всей последовательности действий. А вот у дяди Васи, который не моет руки после туалета, это всё происходит по ходу жизни. Это его modus vivendi. Поэтому такое с ним постоянно ежеминутно. Пример не шибко то и надуманный.
Как-то один владелец пельменного цеха рассказал мне лично, как ему пришлось встать с дубиной возле женского туалета и угрожать каждой лепщице, которая выходя из кабинки, не делала поворот к раковине, чтобы руки помыть, а сразу в цех копыта направляла. Только под страхом, что он сейчас действительно врежет, эти поганки шли мыть руки. И это женщины (тут хочется добавить словцо, но не буду)!
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§ alex_60
Странный арбуз!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8892
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Пример не шибко то и надуманный.


жизнь вообще опасная штука.
сколько уже написано и видео есть в том числе,
к примеру,что работники фастфудов плюют в еду.
во всем мире.
навскидку
//В 2013 году сообщалось, что в США сотрудника «Макдоналдс» приговорили к 29 месяцам тюремного заключения за плевок в гамбургер полицейского.
Суд признал его слюну опасным предметом, поскольку у него позднее обнаружили гепатит C.///
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§ Vit
Странный арбуз!
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9572
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попался не зрелый? Выкинул и забыл. Не в первый же раз. У всех это бывает. Че трагедию делать.
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§ yudjin
Странный арбуз!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6789
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.07.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Как-то один владелец пельменного цеха рассказал мне лично,

А я анекдот вспомнил...
В ресторане: -Официант! Официант!
-Да?
-Почему в моей котлете волосы?
-Ну, понимаете, у нас новый повар... Он однорукий... Так вот он котлеты на груди скатывает...
-Да вы что тут все ох..ели?!
-Если б вы видели как он перец фарширует!...
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§ ladas
Странный арбуз!
ladas


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 16.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я знаю как выглядят неспелые арбузы, они бледно розовые, никакой желтизны нет и помине. На фото просто не видно - основная масса мякоти желто-коричневая - а это не нормально. И потом нитраты используются как раз для увеличения объема арбуза, чтобы быстрее вырос и можно было пустить в продажу. Так что внешне он такой же как и остальные - большой, с сухим стеблем, с желтым пятном и т.д.
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§ Елена Пикельная
Re: Странный арбуз!
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 400
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 24.07.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
неспелые арбузы

Один из основных признаков неспелого арбуза - недозрелые косточки. Они на фото присутствуют в больших количествах. То есть, они все недозрелые. И это факт.
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§ Vit
Re: Странный арбуз!
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9572
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сомневаюсь что вся партия такая была. Не один оптовый перекупщик не будет связываться с таким товаром. Один арбуз скорей всего попался. Так что в следующий раз там же будите покупать, и уже будет красный.
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