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≡ "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39434
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительница Костаная Сауле БАЗАРБАЕВА сегодня, 24 июля, вышла на одиночный пикет на площадь перед акиматом Костанайской области. Она потребовала встречи с главой региона Архимедом Мухамбетовым.
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§ abaika95
Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4533
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скверная история....
Умрут родители не дай бог,все плохие,не помогали
Выживут, значит вопреки плохим врачам справились
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§ Vit
Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9572
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я считаю, что в городской больнице нет антибиотиков и препаратов для лечения коронавируса. 

Антибиотики есть, а вот препаратов для лечения короновируса нету, тут она права. Так их пока и в мире нету. Радоваться надо что родители в больнице лежат под присмотром врачей ещё и городской больнице где есть реанимационых палаты. а не дома на амбулаторном лечении. На сегодняшний день можно вас считать блатными. Выздоровление вам
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§ Сергей_я
Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3002
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 24.07.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я считаю, что в городской больнице нет антибиотиков и препаратов для лечения коронавируса.

А вы все? Выписали вас? Или еще там ?
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§ Козлов я
Re: "Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1570
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.07.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаю таких людей (в общем). Намерения,конечно, благие, но берут все горлом. Создать шумиху, поднять ажиотаж - это их принцип. Можно же по человечески поговорить.
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§ drakon
"Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19661
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.20 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему Базарбаеву, не - задержали,
не осудили? Видимо она всётака - правА... 8-) :-o
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§ Vit
"Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9572
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Сергей меня выписали. Я отмечался. Флуд 822стр.
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§ abaika95
"Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4533
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А почему Базарбаеву, не - задержали,не осудили?/



Так либерализация у нас) уже какой раз никакого не задерживают вон автомобилистов не задержали же в феврале)
И постановка вопроса у вас интересная по вашему если не задержали она права а если нет то не права?) Как это работает?)
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§ Серый волк
"Пусть аким мне поможет!" - Спасти болеющих пневмонией родителей потребовала на пикете жительница Костаная
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11249
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.20 - 17:31
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