Цитата: Я считаю, что в городской больнице нет антибиотиков и препаратов для лечения коронавируса.

Антибиотики есть, а вот препаратов для лечения короновируса нету, тут она права. Так их пока и в мире нету. Радоваться надо что родители в больнице лежат под присмотром врачей ещё и городской больнице где есть реанимационых палаты. а не дома на амбулаторном лечении. На сегодняшний день можно вас считать блатными. Выздоровление вам