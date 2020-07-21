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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1068
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.07.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
при нагрузке на дыхалку

Таки Виталя у нас марафонец? :lol: Цитата:
alex_60:
Решайте их сами.

:lol: Вот уж точно никогда бы и не подумал предложить Вам решить проблемы. Впрочем, если Вас не устраивает контент сего форума пользуйтесь другим. Тем, где боготворят эту страну во всех её проявлениях. Форумов-то навалом. Но только там не интересно правда? :lol: ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8892
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.20 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

А, просите перед уходом, чтобы вас послали...
Или на и в..
Чтобы запомнилось надолго..
Желание понятно.
Самоистязание...
Рс. Вы же меня не читаете.
И других. Тоже.
Сам на сам вроде...
Следуйте уж до конца своему образу.
Мышками в печи и то что сказал одноклассник,
Тем и запомнитесь.

[Исправлено: alex_60, 21.07.2020 - 20:51]
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1068
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.07.20 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Или на и в.. Чтобы запомнилось надолго..

Блин, дядя, ты жжёшь :lol: Мало того что это просто форум в, блин, интернете.:lol: Так ещё и "посыл" от персонажа типа тебя вызовет у меня эмоций меньше чем пролетевшая только что мимо муха :lol: "Твоя жизнь скудна игемон" коль считаешь что от тебя хоть как-то зависит моё настроение :lol:
P.S. Ещё раз, персонально. "Не воспринимаю (или не реагирую, не помню точно как я там выразился) НЕ ИДЕНТИЧНО в смысловом значении "Не читаю" :lol:. Но грешен порой бываю. Нравится иногда поржать над сирыми и ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7267
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.07.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
надо бункер начинать строить,как раз к сентябрю закончу

Хорошо в лесу - строить ниче не надо - тут никого нет, деревья кронировать некому - сатурация 106%)))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5412
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.20 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
не те люди оказались у руля КПСС в начале 90-х

Ну так откуда тогда такая уверенность, что в КЗ сегодня те люди?
Я ведь просто имена привёл в пример.Цитата:
ACROS:
КП КНР и шведская модель построения социального общества, доказывает что идеи основоположников марксизма-ленинизма правильные.

Не буду разглагольствовать, тем более утверждать, возможно, что и правильно. хотя сомневаюсь, что именно на этих идеях построение основано. Всё зависит от восприятия личного. И ещё больше от реализации. Основы идейности не изучал, вёл не про это речь. ;-) Но можем и об этом поговорить, что же не так в КЗ пошло?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8892
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.20 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А кота то за что?


коты многое могут.
вот пишут например-Мужчина обвинил кота в беременности своей жены.
и оказался прав.
а дело было так.
///несмотря на то, что секс был защищенным, супруга все равно забеременела. Некоторое время муж не мог понять, в чем дело, а потом проверил ящик, в котором хранились презервативы.в Рядом с ними лежали ушные палочки, с которыми очень любит играть кот. Питомец заметил любимую игрушку, вытащил упаковку с палочками и заодно презервативы. Он поиграл с ними и проделал в них несколько отверстий, что и стало причиной беременности хозяйки.///
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4530
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну теория что в странах где с детства проводилась вакцинация на БЦЖ там меньше болеют коронавирусом не оправдалась.........
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