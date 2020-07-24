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≡ Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась получить комментарий о покупке кислородных концентраторов у акима Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39434
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 июля Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил в своем Instagram-аккаунте о том, что в регион поступила очередная партия концентраторов, купленных спонсорами. Корреспондент «НГ» в комментариях спросила - неужели в бюджете нет средств на их приобретение?
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§ Козлов я
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1569
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.07.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ abaika95
Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4530
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдааааа а сотрудники то в пиар службе все профессиональнее и профессиональнее) умудрился удалить коммент от журналиста (значит вас не знают) а потом ещё в бан кинуть) видать ночью дело было,человек дома поругался с кем-то зашёл на рабочий аккаунт и давай модерировать)) хотя в нг тоже не все можно писать.......)) Ну тут хотябы открыто об этом говорят в соглашении)
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