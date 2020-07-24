abaika95 Re: Сначала заблокировали, потом ответили - Как «НГ» пыталась... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4530

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:11 Мдааааа а сотрудники то в пиар службе все профессиональнее и профессиональнее) умудрился удалить коммент от журналиста (значит вас не знают) а потом ещё в бан кинуть) видать ночью дело было,человек дома поругался с кем-то зашёл на рабочий аккаунт и давай модерировать)) хотя в нг тоже не все можно писать.......)) Ну тут хотябы открыто об этом говорят в соглашении)