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§ NG.kz
Когда Covid-19 есть, а тестов нет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39432
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последние месяцы тесты на определение коронавирусной инфекции стали самыми востребованными у жителей Костанайской области. Причем проблемы возникают не только у тех, кто пробует сдать их бесплатно, но и у тех, кто готов платить. Корреспонденты «НГ» попытались выяснить, где, как и за сколько можно сдать экспресс-тесты на определение антител к коронавирусу и ПЦР-тесты.
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§ electro
Когда Covid-19 есть, а тестов нет
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 24.07.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заодно вспоминай, с кем контактировал...
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