/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 36 жителей Костаная и 18 рудничан заболели короновирусной инфекцией за прошедшие сутки		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
36 жителей Костаная и 18 рудничан заболели короновирусной инфекцией за прошедшие сутки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39432
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области за сутки 23 июля зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. У 20 пациентов нет клинических проявлений болезни.
Читать новость

* юля елиссева
Re: 36 жителей Костаная и 18 рудничан заболели короновирусной...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1640
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.07.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статистика по умершим у нас так и будет 3 человека? вроде говорил министр, что статистику больных и умерших по ковид и пневмонии объединят
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 69
Пользователей: 2
Всего: 71

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 544.48 Ko | Raw HTML: 45.42 Ko -