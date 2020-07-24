Цитата: abaika95:

Зачем суд? Она заплатит а в голове ничего не останется

После 1000 МРП - останется. Сумма немаленькая.

Цитата: abaika95:

Берете ее, везёте на аэродром,показываете самолёты,рассказываете для чего они нужны,типо вжуух брбрбр они такие по полям летают опыляют иногда людей перевозят на дальние растояния, она все это снимает,делает пост где извиняется что до этого ввела всех в заблуждения потомучто пещерна глупа,этот пост тиражируют во всех СМИ иусе

Таким пtщерно глупым - всё равно что объясняй, что не объясняй. А через собственную шкуру дойдёт быстрее. И пусть дальше рассказывает соседкам что хочет, но теперь будет знать что за распространение непроверенной информации можно заплатить - или деньгами или работами (что скорее всего).



[Исправлено: Victor Yang, 24.07.2020 - 10:53]