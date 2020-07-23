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§ NG.kz
Когда Covid-19 есть, а тестов нет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39431
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последние месяцы тесты на определение коронавирусной инфекции стали самыми востребованными у жителей Костанайской области. Причем проблемы возникают не только у тех, кто пробует сдать их бесплатно, но и у тех, кто готов платить. Корреспонденты «НГ» попытались выяснить, где, как и за сколько можно сдать экспресс-тесты на определение антител к коронавирусу и ПЦР-тесты.
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§ Ахмат
Re: Когда Covid-19 есть, а тестов нет
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 23.07.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация наверно немного устарела в статье,сестре до этого действительно долго делали в пределах 6 дней а буквально на этой неделе матери за 2 дня сделали
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§ Vit
Re: Когда Covid-19 есть, а тестов нет
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9569
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зашла на сайт «Олимпа», заполнила специальную анкету еще 18 июля, - рассказала она «НГ». - Мне до сих пор не позвонили и не назначили день для анализа. И что делать в такой ситуации?

Корреспондент «НГ» 20 июля тоже заполнила онлайн-анкету «Олимпа» для бесплатной сдачи экспресс-теста. До вечера 22 июля звонка из лаборатории не поступило



Я уже говорил. Я заполнил, через несколько дней мне позвонили и пригласили. Кстати в анкете написано, что то они будут выбирать на свое усмотрение.
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* drakon
Когда Covid-19 есть, а тестов нет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19660
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.07.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я уже говорил.

Виталий, у меня уже вторые сутки - сухой кашель
и насморк. Ты, как специалист, ответь мне,
что это может быть? Температура - 36.6 ... 8-) :-o
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§ Vit
Когда Covid-19 есть, а тестов нет
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9569
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Не переживай, нормально все. Вечерком прими 50 грамуль егеймастера и под одеяло тёплое. Темпера же нету, можно тогда. ;-)

[Исправлено: Vit, 23.07.2020 - 12:41]
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* drakon
Когда Covid-19 есть, а тестов нет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19660
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.07.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не переживай, нормально все

Виталик, ездил в магазин.
На меня косо - погдядывают...
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§ Vit
Когда Covid-19 есть, а тестов нет
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9569
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.20 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На меня соседи не только косо смотрят, но и стороной обходят. Они до сих пор думают что я болен. Я не против, пускай привыкают, автоматом и других будут остерегаться)
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* drakon
Когда Covid-19 есть, а тестов нет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19660
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.07.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот купил себе чай, в магазине.

Выпил уже 3 кружки и что то,
обедать - расхотелось... :lol: :oops:
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§ Vit
Когда Covid-19 есть, а тестов нет
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9569
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.20 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

:lol: :lol:
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§ Xacatel
Re: Когда Covid-19 есть, а тестов нет
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 209
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 24.07.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То подъезды заваривали если у кого-то температура, то теперь при температуре говорят, нечего страшного, попейте парацетомол....
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§ Тот самый
Re: Когда Covid-19 есть, а тестов нет
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 847
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А толку от ветлабораторий, если реагентов не хватает? Долгая обратная связь и реакция, пока нарастят мощности, все уже переболеют или переумирают.

Цитата:
Если клиника больше в пользу вирусной пневмонии, то тест назначат, если в пользу бактериальной, то вряд ли.


Проблема в том, что вы это без анализов, на глазок определяете. Даже общий анализ крови не делают, на тебе рецепт на антибиотик и иди ищи его по аптекам, заодно ещё там построишь в очередях и позаражаешь людей. В России тоже большинство лечится самостоятельно на дому, но вроде делают тест и лекарства привозят домой.
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§ Vit
Когда Covid-19 есть, а тестов нет
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9569
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пцр на теряйте время и деньги, смысла нету. Ну обнаружит ковид, вам скажут изолируйтесь. Близких вы уже заразили. Лекарств не существует. В больницу вас не положат без серьёзных и тяжёлых симптомов. Лучше Сдавайте кровь только на антитела. На ренген тоже время не теряйте и деньги если болезнь только ,только началась, ренген не видин ковидную пневмонию только КТ видит. И даже когда уже болезнь в процессе на ренгене видно 15%заражения а на КТ показывает 50% и это факт уже. Я своими глазами все видел.
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§ Vit
Когда Covid-19 есть, а тестов нет
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9569
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.20 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Ковидную пневмонию лечат бактериальными препаратами не вирусными. Всё по протоколу. Почему так, незнаю.
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* drakon
Когда Covid-19 есть, а тестов нет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19660
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Почему так, незнаю.

Виталик, кашлять я стал - меньше.
Но появился Насморк.
Температыры - нету.
Слабость... 8-) :-o
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