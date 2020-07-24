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§ NG.kz
Тушу сайги и ружье изъяли у задержанного в Джангельдинском районе браконьера
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39431
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
38-летний житель района был задержан в 15 км от села Байтурсын на реке "Карасор" в ходе проведения рейдовых мероприятий. При досмотре у него изъяли тушу сайги, охотничье оружие, 2 патрона 12-го калибра, которые отправлены на экспертизу.
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* юля елиссева
Re: Тушу сайги и ружье изъяли у задержанного в Джангельдинском...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.07.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Браконьеров убивающих сайгу предлагаю казнить методом прогона через них стада сайги.
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§ Елена Пикельная
Re: Тушу сайги и ружье изъяли у задержанного в Джангельдинском...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 399
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 24.07.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Браконьеров убивающих сайгу предлагаю казнить методом прогона через них стада сайги.

Навеяло. Ацтеки или майя (точно не помню) так наказывали воров: прогоняли голяком через заросли кактусов. Если учесть, что у некоторых дикорастущих цереусов иглы могут достигать длины 40 см, то в зарослях оставались клочки плоти. Эх, прогонять бы таких браконьеров через кактусы... Причём, зрелище надо сделать публичным.
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* drakon
Тушу сайги и ружье изъяли у задержанного в Джангельдинском районе браконьера
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19660
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Причём, зрелище надо сделать публичным.

Только вот проблемма.
Елена, где кактусы - взять?... :lol: ;-)
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§ Елена Пикельная
Re: Тушу сайги и ружье изъяли у задержанного в Джангельдинском...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 399
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 24.07.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
где кактусы - взять?...

Специально сделать аллею искусственных кактусов. Длину аллеи, плотность размещения и размер иголок строго регламентировать.
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* юля елиссева
Тушу сайги и ружье изъяли у задержанного в Джангельдинском районе браконьера
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1639
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.07.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Эх, прогонять бы таких браконьеров через кактусы...

пусть сайга их копытами растопчет!
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* drakon
Тушу сайги и ружье изъяли у задержанного в Джангельдинском районе браконьера
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19660
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Специально сделать аллею искусственных кактусов. Д

Можно было бы, через ивовые пни, на Быковского.
Зачем их - спилили?... :lol: :-o :-o ;-)
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