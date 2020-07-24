Елена Пикельная Re: Тушу сайги и ружье изъяли у задержанного в Джангельдинском... #2





(Журналисты) Сообщений: 399

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 12:53 Цитата: юля елиссева:

Браконьеров убивающих сайгу предлагаю казнить методом прогона через них стада сайги.

Навеяло. Ацтеки или майя (точно не помню) так наказывали воров: прогоняли голяком через заросли кактусов. Если учесть, что у некоторых дикорастущих цереусов иглы могут достигать длины 40 см, то в зарослях оставались клочки плоти. Эх, прогонять бы таких браконьеров через кактусы... Причём, зрелище надо сделать публичным.