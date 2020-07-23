Цитата: alex_60:

а если хулиган Петя взял шприц с отравой и потыкал в арбузы, где Вы выбираете. как вам?

Хулиган Петя должен специально для этого заиметь умысел, потом взять шприц, потом найти, чем его наполнить, потом идти и ещё в арбузы тыкать. Маловероятно выполнение всей последовательности действий. А вот у дяди Васи, который не моет руки после туалета, это всё происходит по ходу жизни. Это его modus vivendi. Поэтому такое с ним постоянно ежеминутно. Пример не шибко то и надуманный.

Как-то один владелец пельменного цеха рассказал мне лично, как ему пришлось встать с дубиной возле женского туалета и угрожать каждой лепщице, которая выходя из кабинки, не делала поворот к раковине, чтобы руки помыть, а сразу в цех копыта направляла. Только под страхом, что он сейчас действительно врежет, эти поганки шли мыть руки. И это женщины (тут хочется добавить словцо, но не буду)!