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§ NG.kz
Ношение масок на улице обязательно - главный санврач Казахстана
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39430
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила, что ношение масок на улице обязательно. Она отметила, что подобное требование ношения масок на улице отражено в 43-м постановлении от 26 июня.
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§ MAN
Re: Ношение масок на улице обязательно - главный санврач...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 24.07.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чем строже карантинные меры, тем выше смертность.
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