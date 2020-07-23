alex_60: Сейчас лучше купить в приличном супермаркете. Так как арбузы большие, их разрезают заранее пополам,

Елена Пикельная: Никогда не беру разрезанные арбузы в приличных супермаркетах.

alex_60: я тоже не беру. пример был приведен для тех кто гарантированно хочет знать что внутри ,и что он берет.