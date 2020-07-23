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§ NG.kz
Странный арбуз!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39429
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В понедельник 20.07.2020 я решила купить арбуз. Купила я его в овощном ларьке, в котором уже до этого один раз покупала их. Ларек возле магазина «Радуга», район Ж/Д вокзала, находится прямо перед «Радугой» с краю и покрашен в оранжевый цвет.
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§ андрей 117
Re: Странный арбуз!
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 23.07.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все арбузы со складской.а туда вагоны с юга идут.с вагонов ларечники делают закуп.а проверять должны соответствующие органы конкретно эти вагоны.т.е поставщиков крупных.так что эта тетя только продавец.
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* Добринцофф
Re: Странный арбуз!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7385
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.07.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обыкновенный арбуз,просто не поспел ещё,не знаю с чего автор взяла,что он с превышением по нитратам ,по моему как раз таки наоборот нитратов ему не хватило,тем кому хватило они обычно красные красивые,а этот бедолага спеет естественным образом.
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§ Козлов я
Re: Странный арбуз!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1567
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.07.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ alex_60
Re: Странный арбуз!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8890
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.07.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В советские времена для проверки вырезали треугольник при покупке. В последние годы все арбузы были просто до ужаса красные. Их и перестали их проверять при покупке.
Сейчас лучше купить в приличном супермаркете.
Так как арбузы большие, их разрезают заранее пополам,
И под плёнкой видно его содержимое.
Цена кстати иногда дешевле чем на улице или в маленьких магазинчиках.
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* Добринцофф
Re: Странный арбуз!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7385
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.07.20 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сейчас лучше купить в приличном супермаркете

Все арбузы хоть в супермаркет хоть в маленький ларёк закупаются на складской, Но для таких как ты супермаркеты специально выращивают на поле арбузы, оно прямо за углом супермаркета находится, "поле чудес называется". :lol:
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§ alex_60
Странный арбуз!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8890
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
, "поле чудес называется"


ты по русски не очень понимаешь,как понял.
еще раз для т... как ты.
в приличном супермаркете арбуз разрезан.
продается половина арбуза,накрытая пленкой.
и видно что он содержит внутри.
и там был такой желтый недозрелый на продажу не выставили бы,
его бы никто не взял.в том числе и эта тетя.
попытайся хотя понять смысл,что написано,
иногда хотя бы.

[Исправлено: alex_60, 24.07.2020 - 09:42]
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§ директор пляжа
Re: Странный арбуз!
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 464
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.07.20 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Божечки что же теперь делать? как дальше жить!!? автор что будет когда йогурт просроченный попадется, или не помидор размякший....
просто ужасно что творится..
вот при первом такого не было))
совет, носите с собой чистый свой нож! всегда можете без "микробов" нарезать и посмотреть, и в случае чего продавцу предъявить) ;-)
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§ Елена Пикельная
Re: Странный арбуз!
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 396
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 24.07.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это просто недозрелый арбуз, что подтверждает состояние косточек. С чего такая паника? Кстати, о том, что продавец сказала: "Вы сами выбирали". В римском гражданском праве была такой незыблемый принцип: "Caveat emptor", что означает "Покупающий смотрит". Арбузы надо уметь выбирать, не у каждого получается, к сожалению. Обращайте впредь внимание на хвостик (он должен быть сухим) и на "окошко" или "пузико" - это то место, которым он лежал на поле. Если пузико совсем белое - арбуз зелёный, а если желтое, тогда должен быть нормальным. Люди выбирают ещё по звуку, которые получаются при постукивании по арбузу.
И помните: Caveat emptor!
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§ Елена Пикельная
Re: Странный арбуз!
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 396
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 24.07.20 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в приличном супермаркете арбуз разрезан.

Никогда не беру разрезанные арбузы в приличных супермаркетах. Я не знаю кто, каким ножом его разрезал и какими руками его держал. Может грузчик дядя Вася перед этим в туалет ходил, а мыть руки после этого у него нет привычки? Фу-у-у такое покупать! Точно так же не понимаю, как люди могут покупать рыбу (причём такую мусорную как карась) уже чищенную и выпотрошенную. Откуда мне знать, что при чистке из его брюха комок глистов не удалили? Разрезать и чистить всё лучше самому, лично. Или, если покупать такое, сразу выключать думалку, а у меня не получается её выключать.))
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§ директор пляжа
Странный арбуз!
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 464
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.07.20 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
И помните: Caveat emptor!

нельзя не согласиться с Вами),
также автору необходимо усвоить фразу с латинского "NO LIMITUS, NOT DOLBO∃BUS" что означает "нет предела человеческой глупости" :-)
но это может быть не точно)

[Исправлено: директор пляжа, 24.07.2020 - 09:50]
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§ alex_60
Странный арбуз!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8890
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Никогда не беру разрезанные арбузы в


я тоже не беру.
пример был приведен для тех кто гарантированно хочет знать что
внутри ,и что он берет.
в этом году раза три раза брали целые, меня устроило.
а насчет дядя вася,руки...
в нынешнее время любой кто выбирал, потрогал,облапал "ваш" арбуз,
до этого облапал какую нибудь дрянь,да еще заразную,
собаку бешеную за морду взял,
а арбуз,это не герметически запаянный сосуд.
и вы его ,арбуз, взяли в свои руки и понесли домой...
дальнейшее сами можете додумать.
а если хулиган Петя взял шприц с отравой и потыкал в арбузы,
где Вы выбираете. как вам?
так что попугать я тоже могу .
шутка.

[Исправлено: alex_60, 24.07.2020 - 09:57]
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§ сайлау курманов
Re: Странный арбуз!
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3920
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.07.20 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично я проверяю путем постукивания, смелый арбуз он вроде как устой кувшин, надеюсь полный кувшин от пустого отличить на звук сможет даже ребенок. Спелый арбуз во время созревания накопляет сахар, который откладываясь в дольки создаёт настоящие пустоты внутри арбуза что делает эффект пустого кувшина. Торговцам сей продукции пора бы знать элементарные правила и рекомендовать своим покупателям хорошии товар, а не сказать незрелый арбуз и после играть дурочка. Пусть меняет или возвращает деньги...
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* Добринцофф
Странный арбуз!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7385
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.07.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: Сейчас лучше купить в приличном супермаркете. Так как арбузы большие, их разрезают заранее пополам,
Цитата:
Елена Пикельная: Никогда не беру разрезанные арбузы в приличных супермаркетах.
Цитата:
alex_60: я тоже не беру. пример был приведен для тех кто гарантированно хочет знать что внутри ,и что он берет.
Если ты не берёшь разрезанный арбуз,то каким гарантированным образом хочешь знать ,что целый арбуз который ты купишь будет такой же красный как и разрезанный на витрине?
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§ alex_60
Странный арбуз!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8890
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Если ты не берёшь разрезанный арбуз,


ответ простой.
если я беру неразрезанный, то я беру то выбрал.
ферштейн?
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