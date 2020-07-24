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§ NG.kz
Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в Instagram, задержала полиция в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39429
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На своей странице в Instagram она писала о том, что пандемия коронавируса - это целенаправленное химическое отравление населения, и неизвестный самолет, летающий над Костанаем и прилегающими районами, используется именно в этих целях.
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§ Дантист
Re: Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 673
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 24.07.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько их, таких сажают, штрафуют и все равно нет-нет да и пишут очередной бред. Ну теперь может поумнеет
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§ abaika95
Re: Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4526
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем суд? Она заплатит а в голове ничего не останется

Берете ее, везёте на аэродром,показываете самолёты,рассказываете для чего они нужны,типо вжуух брбрбр они такие по полям летают опыляют иногда людей перевозят на дальние растояния, она все это снимает,делает пост где извиняется что до этого ввела всех в заблуждения потомучто пещерна глупа,этот пост тиражируют во всех СМИ иусе и да ещё она удаляет свою страничку на всё время пандемии


А так штраф,она сейчас будет доказать соседкам что ее осудили за "правду" а она мученик веры)) 100 раз таких видел они не меняются и прояснения в голове не происходит
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§ Victor Yang
Женщину, сообщившую о химическом отравлении населения в Instagram, задержала полиция в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12959
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.07.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зачем суд? Она заплатит а в голове ничего не останется

После 1000 МРП - останется. Сумма немаленькая.
Цитата:
abaika95:
Берете ее, везёте на аэродром,показываете самолёты,рассказываете для чего они нужны,типо вжуух брбрбр они такие по полям летают опыляют иногда людей перевозят на дальние растояния, она все это снимает,делает пост где извиняется что до этого ввела всех в заблуждения потомучто пещерна глупа,этот пост тиражируют во всех СМИ иусе

Таким пtщерно глупым - всё равно что объясняй, что не объясняй. А через собственную шкуру дойдёт быстрее. И пусть дальше рассказывает соседкам что хочет, но теперь будет знать что за распространение непроверенной информации можно заплатить - или деньгами или работами (что скорее всего).

[Исправлено: Victor Yang, 24.07.2020 - 10:53]
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