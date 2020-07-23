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§ NG.kz
Странный арбуз!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39428
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В понедельник 20.07.2020 я решила купить арбуз. Купила я его в овощном ларьке, в котором уже до этого один раз покупала их. Ларек возле магазина «Радуга», район Ж/Д вокзала, находится прямо перед «Радугой» с краю и покрашен в оранжевый цвет.
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§ андрей 117
Re: Странный арбуз!
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 23.07.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все арбузы со складской.а туда вагоны с юга идут.с вагонов ларечники делают закуп.а проверять должны соответствующие органы конкретно эти вагоны.т.е поставщиков крупных.так что эта тетя только продавец.
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§ Добринцофф
Re: Странный арбуз!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7384
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.07.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обыкновенный арбуз,просто не поспел ещё,не знаю с чего автор взяла,что он с превышением по нитратам ,по моему как раз таки наоборот нитратов ему не хватило,тем кому хватило они обычно красные красивые,а этот бедолага спеет естественным образом.
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§ Козлов я
Re: Странный арбуз!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1567
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.07.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ alex_60
Re: Странный арбуз!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8888
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.07.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В советские времена для проверки вырезали треугольник при покупке. В последние годы все арбузы были просто до ужаса красные. Их и перестали их проверять при покупке.
Сейчас лучше купить в приличном супермаркете.
Так как арбузы большие, их разрезают заранее пополам,
И под плёнкой видно его содержимое.
Цена кстати иногда дешевле чем на улице или в маленьких магазинчиках.
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§ Добринцофф
Re: Странный арбуз!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7384
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.07.20 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сейчас лучше купить в приличном супермаркете

Все арбузы хоть в супермаркет хоть в маленький ларёк закупаются на складской, Но для таких как ты супермаркеты специально выращивают на поле арбузы, оно прямо за углом супермаркета находится, "поле чудес называется". :lol:
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§ alex_60
Странный арбуз!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8888
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.20 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
, "поле чудес называется"


ты по русски не очень понимаешь,как понял.
еще раз для т... как ты.
в приличном супермаркете арбуз разрезан.
продается половина арбуза,накрытая пленкой.
и видно что он содержит внутри.
и там был такой желтый недозрелый на продажу не выставили бы,
его бы никто не взял.в том числе и эта тетя.
попытайся хотя понять смысл,что написано,
а не переходить на оскорбления,как обычно у тебя.

[Исправлено: alex_60, 24.07.2020 - 09:13]
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* директор пляжа
Re: Странный арбуз!
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.07.20 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Божечки что же теперь делать? как дальше жить!!? автор что будет когда йогурт просроченный попадется, или не помидор размякший....
просто ужасно что творится..
вот при первом такого не было))
совет, носите с собой чистый свой нож! всегда можете без "микробов" нарезать и посмотреть, и в случае чего продавцу предъявить) ;-)
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