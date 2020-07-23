alex_60 Странный арбуз! #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8888

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:08 Цитата: Добринцофф:

, "поле чудес называется"



ты по русски не очень понимаешь,как понял.

еще раз для т... как ты.

в приличном супермаркете арбуз разрезан.

продается половина арбуза,накрытая пленкой.

и видно что он содержит внутри.

и там был такой желтый недозрелый на продажу не выставили бы,

его бы никто не взял.в том числе и эта тетя.

попытайся хотя понять смысл,что написано,

а не переходить на оскорбления,как обычно у тебя.



[Исправлено: alex_60, 24.07.2020 - 09:13]