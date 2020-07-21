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§ NG.kz
Коронавирус. Лечение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39428
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для пациентов … есть запрет на аудио/фото и видеосъёмку в больнице. Объяснения главного санврача своего решения. К сожалению, зачастую видеосъёмка ведётся без разрешения самих больных, находящихся не в состоянии дать разрешение на видеосъёмку, таким образом, нарушается право каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни.
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§ Анатолий Сальник
Re: Коронавирус. Лечение
Анатолий Сальник


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 21.07.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рад оперативной публикации. Это оценили в Yandex. https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39319&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&1595327118
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§ Butch
Re: Коронавирус. Лечение
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1067
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.07.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это гарантия того, что будет налажен общественный контроль за действиями врачей Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39319

Ну, скорее это гарантия того, что мы лишимся и последних оставшихся врачей вместе с недостатками и наконец-то "общественные контроллеры" по совместительству подходящие под описание "недалёкий и рьяный" смогут себя полноценно проявить и занять своими тЕльцами освободившиеся места. Правда, скорее всего они тут же ретируются, потому что врачам-то ответственность нести положено за свою работу и принимаемые решения.
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§ Анатолий Сальник
Коронавирус. Лечение
Анатолий Сальник


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 23.07.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучшие показатели в здоровье населения (продолжительности жизни, рождаемости) в странах с активным гражданским населением. Медицина не лишается кадров. Поэтому страхи потери кадров из-за общественного контроля - исключительно выдуманные. Ничего реального. Наоборот. Привлечение внимания к медицине скорее приведёт к наведению порядка в отрасли, вскроет недостатки на основе полученной полной информации. Собственно информация является главным регулятором в социально-экономических социумах. А вот в мутной водичке, ничего хорошего не происходит.
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§ Butch
Коронавирус. Лечение
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1067
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.07.20 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
Лучшие показатели в здоровье населения (продолжительности жизни, рождаемости) в странах с активным гражданским населением.

Кхм! Лучшие показатели рождаемости, как бы это помягче сказать, в Африканских странах, следом идут прочие, опять же нужно быть политкорректным (как это уже достало:-x), с низким качественным и количественным уровнем образованности населения.
В списке "продолжительность жизни" я не увидел ни одной нищебродской сырьевой страны на верхних строчках, что как бы намекает. То есть корреляция между активностью гражданского населения и показателями здоровья весьма сомнительная. Та же Германия, где "стучат" все и на всех (куда уж больше активности???), соседствует с совершенно расслабленной Грецией. При том что последняя на две строчки её выше.
Да пёс с ней,той активностью! Когда её проявляют люди в головах которых хоть что-то немного есть. А когда человек, на глазах которого ковшом экскаватора утрамбовывают горизонтально положенные в кузов самосвала берёзы спрашивает "что с ними будут делать?" и удовлетворяется совершенно издевательским ответом "пересаживать", стОит задуматься нужна ли активность от подобных граждан.
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§ abaika95
Коронавирус. Лечение
abaika95


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Сообщений: 4524
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Лучшие показатели в здоровье населения (продолжительности жизни, рождаемости) в странах с активным гражданским населением./




Это опять Британские учёные исследование провели?) Как с капустой в странах где много кушают там и меньше заболевших было?))

Активное гражданское население понятие двоякое вот сейчас в Сирии,Ираке,Ливии, Афганистане,Донбассе активное гражданское население? Думаю да,они настолько активны что за свои убеждения воюют и умирают
А вот Дубаях,саудовских аравиях,катарах активное гражданское население? Чет не уверен а медицина там какая и уровень рождаемости? А вооот в Японии то вообще я оттуда про активность граждан вообще ничего не слышал никогда,они работают им не до этого и какая там продолжительность жизни?))
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§ abaika95
Коронавирус. Лечение
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4524
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.07.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/мы лишимся и последних оставшихся врачей вместе с недостатками и наконец-то "общественные контроллеры" по совместительству подходящие под описание "недалёкий и рьяный" смогут себя полноценно проявить и занять своими тЕльцами освободившиеся места./


Это что такое?) Я не узнаю Бутча в гриме он ли это?) Это что за социал-дарвинизм по отношению к общественным активистам?)
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§ Анатолий Сальник
Коронавирус. Лечение
Анатолий Сальник


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 24.07.20 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Японии многопартийная система. Японцы только по этой причине проявляет активность. Уточню - реальная многопартийность. Не сравнить с СНГ.
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§ Анатолий Сальник
Коронавирус. Лечение
Анатолий Сальник


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 24.07.20 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пример рождаемости африканцев можно переплюнуть рождаемостью кроликов. Зачем приравнивать к пальцу что-то совсем иное.
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§ Анатолий Сальник
Коронавирус. Лечение
Анатолий Сальник


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 24.07.20 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пример того, что Германия в "загоне" противоречит тому, что африканцы с высокой рождаемостью стремятся в "неблагополучную" Германию да и Швецию тоже.
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