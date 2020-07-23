alex_60 Re: Странный арбуз! #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8886

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:11 В советские времена для проверки вырезали треугольник при покупке. В последние годы все арбузы были просто до ужаса красные. Их и перестали их проверять при покупке.

Сейчас лучше купить в приличном супермаркете.

Так как арбузы большие, их разрезают заранее пополам,

И под плёнкой видно его содержимое.

Цена кстати иногда дешевле чем на улице или в маленьких магазинчиках.