Цитата: Анатолий Сальник:

Лучшие показатели в здоровье населения (продолжительности жизни, рождаемости) в странах с активным гражданским населением.

Кхм! Лучшие показатели рождаемости, как бы это помягче сказать, в Африканских странах, следом идут прочие, опять же нужно быть политкорректным (как это уже достало ), с низким качественным и количественным уровнем образованности населения.

В списке "продолжительность жизни" я не увидел ни одной нищебродской сырьевой страны на верхних строчках, что как бы намекает. То есть корреляция между активностью гражданского населения и показателями здоровья весьма сомнительная. Та же Германия, где "стучат" все и на всех (куда уж больше активности???), соседствует с совершенно расслабленной Грецией. При том что последняя на две строчки её выше.

Да пёс с ней,той активностью! Когда её проявляют люди в головах которых хоть что-то немного есть. А когда человек, на глазах которого ковшом экскаватора утрамбовывают горизонтально положенные в кузов самосвала берёзы спрашивает "что с ними будут делать?" и удовлетворяется совершенно издевательским ответом "пересаживать", стОит задуматься нужна ли активность от подобных граждан.