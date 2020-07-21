Серый волк Re: Странности ремонта костанайского двора #6





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 23:12 Этот двор кажется помог открыть страшную тайну акунаматата!

Помните как Буратино залез в кувшин и выпытывал тайну золотого ключика?

Так вот и этот двор открыл страшную тайну этими огороженными пеньками!



Самая страшная тайна акунаматата заключается в том что они коллекционируют идиотов-подрядчиков!



Да не просто коллекционируют, а соревнуются в том, чьи идоты самые клинические, самые идиотные идиоты!



Пальму первенства и переходящий кубок на время выиграл акунаматат Рудный с идиотским колесом! Но похоже ненадолго!

Идиоты совершенствуются!

в КОстанайском акунаматате решили не сдаваться и победить рудненских. И сейчас отбирают самых отборных, самых тупых идиотов, для самых чудесатых подвигов на улицах города!

Так что располагайтесь удобнее! Вас ждут просто шикарные представления этого собираемого балагана из идиотов!

Жаль Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин не может приехать и наблюдать этот цирк, я думаю он бы хрошо пополнил своё творческое наследие глядя на эти дичайшие картины.