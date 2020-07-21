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§ NG.kz
Странности ремонта костанайского двора
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39428
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатели "НГ" продолжают делиться особенностями ремонта во дворе дома №7 по ул. Быковского. Как сообщила Алла, двор после ремонта лишился тротуара, и теперь здесь свободно проезжают машины.
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§ drakon
Re: Странности ремонта костанайского двора
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19656
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блиннн, такую красоту, испортили.
"Памятник" - уничтожили... :lol: :-o
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§ yudjin
Re: Странности ремонта костанайского двора
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6788
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.07.20 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Блиннн, такую красоту, испортили. "Памятник" - уничтожили

скудоумие рулит!

А чтобы тротуар не стал проезжей частью, надо сделать забор или вбить трубы для прохода пешеходов. Обращайтесь в ПКСК.
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§ Anatel
Re: Странности ремонта костанайского двора
Anatel


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Сообщений: 2
Регистрация: 22.05.20
Отправлено: 23.07.20 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какого тротуара лишился двор? Там был бетонный заборчик, типа школьный СССР, с одной стороны которого был просто грунт и несанкционированная мусорка под забором автостоянки, а после дождя была просто грязь. С другой стороны, между забором и ГРП, образовывалась большая лужа, в которой парковались автомобили. Ах да, двор лишился "живописной арки" из водопроводных труб. :-x Конечно теперь из-за отсутствия забора и "живописной арки" автомобили смогут беспрепятственно проезжать со стороны контейнеров ТБО, но этот вопрос легко решить установкой там бордюра. Для этого всего лишь нужно поговорить с подрядчиком выполняющим работы. Все мы люди, все мы человеки и при конструктивном диалоге всегда можно найти выход из ситуации.
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§ 1012
Re: Странности ремонта костанайского двора
1012


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Сообщений: 23
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 23.07.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
капец дому и двору короче
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§ 1012
Странности ремонта костанайского двора
1012


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 23.07.20 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:oops:
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* Серый волк
Re: Странности ремонта костанайского двора
Серый волк


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Сообщений: 11247
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.07.20 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот двор кажется помог открыть страшную тайну акунаматата! :-)
Помните как Буратино залез в кувшин и выпытывал тайну золотого ключика?
Так вот и этот двор открыл страшную тайну этими огороженными пеньками!:-)

Самая страшная тайна акунаматата заключается в том что они коллекционируют идиотов-подрядчиков! :-)

Да не просто коллекционируют, а соревнуются в том, чьи идоты самые клинические, самые идиотные идиоты! :-)

Пальму первенства и переходящий кубок на время выиграл акунаматат Рудный с идиотским колесом! Но похоже ненадолго!
Идиоты совершенствуются! :-)
в КОстанайском акунаматате решили не сдаваться и победить рудненских. И сейчас отбирают самых отборных, самых тупых идиотов, для самых чудесатых подвигов на улицах города! :-) :-)
Так что располагайтесь удобнее! Вас ждут просто шикарные представления этого собираемого балагана из идиотов!
Жаль Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин не может приехать и наблюдать этот цирк, я думаю он бы хрошо пополнил своё творческое наследие глядя на эти дичайшие картины.
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* Серый волк
Странности ремонта костанайского двора
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11247
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.07.20 - 23:19
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