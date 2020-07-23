peshexod Re: Не обманули? Значит, не нарушили! - Прокуратура Рудного... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3577

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:33 Цитата: Зато дал развернутый ответ с обильными цитатами закона



Это у них у всех приемчик такой, их спроси за одно, а они тебе за другое и кучу статей из законов