ACROS Re: Из-за обвинения в коррупции подчинённого подал в отставку... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 793

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:05 Цитата: abaika95: узун-кулак?)[/quote



Узун-кулак: неофицыальное( наряду с русским - сарафанным), но очень достоверное и беспроводное, и значит цифровое СМИ, с ещё древних времён. Процент достоверности - 99,9%.



Цитата: abaika95: всё регламентации по ответственности



Ну да, конечно, ФОРМАЛЬНЫЙ закон: принимает на работу только и только АКИМ, а ответственность приписали курирующим замам, которые без благосклонного кивка акима и шагу не сделают. узун-кулак?)[/quoteУзун-кулак: неофицыальное( наряду с русским - сарафанным), но очень достоверное и беспроводное, и значит цифровое СМИ, с ещё древних времён. Процент достоверности - 99,9%.Цитата:Ну да, конечно, ФОРМАЛЬНЫЙ закон: принимает на работу только и только АКИМ, а ответственность приписали курирующим замам, которые без благосклонного кивка акима и шагу не сделают.