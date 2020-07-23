сайлау курманов Ваши вопросы редакции и сообществу #2983





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3919

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:24

￼ ￼Меня уже давненько так выбрасывает. Отправляешь комент и сразу автоматом становлюсь гостем. Но комент улетает нормально.￼ ￼

У меня так было, когда я сидел на симке от белайн, как перешёл на теле2, все нормально. Это видимо не хватает трафика на интернет, у меня стало все хорошо