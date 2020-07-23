сайлау курманов Re: Джамиля ГУСЕЙНОВА: Кислородное голодание #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3919

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:43 Кто в курсе, почему у нас, у северного соседа нет драконовской меры борьбы с казнокрадами? А вы пробовали себе отрубить палец? То-то и оно, кто будет сам себе рубить палец, так и чиновники никогда не допустят, чтобы ворам рубили голову или вешали на площадях городов , потому что у ПАТАМУШТО дЯдЯ сидит в мажилисе и никогда не примут такой закон