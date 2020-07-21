/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Коронавирус. Лечение		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Коронавирус. Лечение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39428
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для пациентов … есть запрет на аудио/фото и видеосъёмку в больнице. Объяснения главного санврача своего решения. К сожалению, зачастую видеосъёмка ведётся без разрешения самих больных, находящихся не в состоянии дать разрешение на видеосъёмку, таким образом, нарушается право каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни.
Читать новость

§ Анатолий Сальник
Re: Коронавирус. Лечение
Анатолий Сальник


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 21.07.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рад оперативной публикации. Это оценили в Yandex. https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39319&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&1595327118
Профайл

§ Butch
Re: Коронавирус. Лечение
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1066
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.07.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это гарантия того, что будет налажен общественный контроль за действиями врачей Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39319

Ну, скорее это гарантия того, что мы лишимся и последних оставшихся врачей вместе с недостатками и наконец-то "общественные контроллеры" по совместительству подходящие под описание "недалёкий и рьяный" смогут себя полноценно проявить и занять своими тЕльцами освободившиеся места. Правда, скорее всего они тут же ретируются, потому что врачам-то ответственность нести положено за свою работу и принимаемые решения.
Профайл

§ Анатолий Сальник
Коронавирус. Лечение
Анатолий Сальник


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 23.07.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучшие показатели в здоровье населения (продолжительности жизни, рождаемости) в странах с активным гражданским населением. Медицина не лишается кадров. Поэтому страхи потери кадров из-за общественного контроля - исключительно выдуманные. Ничего реального. Наоборот. Привлечение внимания к медицине скорее приведёт к наведению порядка в отрасли, вскроет недостатки на основе полученной полной информации. Собственно информация является главным регулятором в социально-экономических социумах. А вот в мутной водичке, ничего хорошего не происходит.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: drakon, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 81
Пользователей: 1
Всего: 82

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 544.48 Ko | Raw HTML: 51.82 Ko -