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§ NG.kz
Станция, которая нужна как воздух
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39428
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Азотно-кислородная станция (АКС) входит в состав Костанайского агромеханического завода (КАМЗ). Крупнейшее на территории области предприятие по получению кислорода нарастило объемы получения газа на треть. Это предприятие стало объектом особого значения из-за острой потребности медицинских учреждений в газовой смеси для респираторной поддержки пациентов с коронавирусной пневмонией аппаратами искусственной вентиляции легких.
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§ Vit
Re: Станция, которая нужна как воздух
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9566
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное что б их не закрыли. Президент дал же поручение разобратся с кислородом. Вот наши и начнут, где лицензия, где огнетушитель и т.д.Закрыть.
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§ ACROS
Re: Станция, которая нужна как воздух
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 793
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 23.07.20 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit: Закрыть.


В бытность работы главным инженером совхоза мы брали кислород и в Рудном и в Джетыгаре и в Лисаковке, там при гигантах-комбинатах есть свои РМЗ с кислородными цехами.
Навряд ли туда полезут "ретивые" проверяющие: там обычно всё налажено, это же ещё предприятия с советских времён - там всё отлажено.
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