ACROS Re: Станция, которая нужна как воздух #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 793

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:30 Цитата: Vit: Закрыть.



В бытность работы главным инженером совхоза мы брали кислород и в Рудном и в Джетыгаре и в Лисаковке, там при гигантах-комбинатах есть свои РМЗ с кислородными цехами.

Навряд ли туда полезут "ретивые" проверяющие: там обычно всё налажено, это же ещё предприятия с советских времён - там всё отлажено.