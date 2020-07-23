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§ NG.kz
Странный арбуз!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39428
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В понедельник 20.07.2020 я решила купить арбуз. Купила я его в овощном ларьке, в котором уже до этого один раз покупала их. Ларек возле магазина «Радуга», район Ж/Д вокзала, находится прямо перед «Радугой» с краю и покрашен в оранжевый цвет.
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§ андрей 117
Re: Странный арбуз!
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 23.07.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все арбузы со складской.а туда вагоны с юга идут.с вагонов ларечники делают закуп.а проверять должны соответствующие органы конкретно эти вагоны.т.е поставщиков крупных.так что эта тетя только продавец.
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§ Добринцофф
Re: Странный арбуз!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7383
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.07.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обыкновенный арбуз,просто не поспел ещё,не знаю с чего автор взяла,что он с превышением по нитратам ,по моему как раз таки наоборот нитратов ему не хватило,тем кому хватило они обычно красные красивые,а этот бедолага спеет естественным образом.
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§ Козлов я
Re: Странный арбуз!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1567
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.07.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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