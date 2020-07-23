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§ NG.kz
Водитель скутера погиб в районе Большого моста в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39428
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло 21 июля около 20.00. Скутером управлял 62-летний водитель, который не убедился в безопасности маневра при развороте. В результате движение возле моста было частично перекрыто.
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§ Тот самый
Re: Водитель скутера погиб в районе Большого моста в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 845
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.07.20 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А причём там "не убедился в безопасности манёвра"? Ему этот манёвр вообще был запрещён. Написанные кровью ПДД никто не читает, а там указано, что водителям велосипедов, мопедов и пр скутеров запрещено поворачивать налево, разворачиваться на дорогах, где для движения в данном направлении предусмотрено более 1й полосы.
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