maxsaf Мальчик был, но брал ли он деньги? - На процессе по колесу обозрения подсудимые заявляют о недопустимости доказательств #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7266

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:08 Цитата: ACROS:

как вы подсчитали) 15 000 000 тенге.

Максимальный платеж 1.7 ляма. Всего было 11 платежей, один из которых 0.2 ляма. Значит само больше могло быть 1.7*10+0.2=17.2 ляма. А само мало 0.2*10+1.7= 3.7 ляма. Я округлил до 15 лямов



Цитата: ACROS:

Остальная сумма в размере 135 000 000 тенге обналичивалась в ходе остальных 12 операции.

Ну это понятно, почти в 10 раз больше (округлил). И кто же их хапнул?



[Исправлено: maxsaf, 23.07.2020 - 19:09]