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≡ Мальчик был, но брал ли он деньги? - На процессе по колесу обозрения подсудимые заявляют о недопустимости доказательств		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мальчик был, но брал ли он деньги? - На процессе по колесу обозрения подсудимые заявляют о недопустимости доказательств
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39428
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На процессе по делу о хищении бюджетных средств в отношении экс-руководителя отдела строительства акимата Рудного Динмухамбета ТЛЕУОВА суд коснулся одного из самых «аппетитных» вопросов - как именно уводились деньги.
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§ maxsaf
Re: Мальчик был, но брал ли он деньги? - На процессе по колесу...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7266
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.07.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
11-ти из которых она передавала деньги именно Александру Гаврильчику. Суммы - от 200 000 до 1,7 млн тенге.

И как тут 150 лямов набежало? От силы 15 лямов вижу. Где остальное? :lol:
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§ maxsaf
Re: Мальчик был, но брал ли он деньги? - На процессе по колесу...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7266
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.07.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бумаги исчезли

Цитата:
иначе деньги так и висели бы на моей шее

Ну почему же висели. Висят. Раз бумаги исчезли))
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§ ACROS
Re: Мальчик был, но брал ли он деньги? - На процессе по колесу...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 792
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 23.07.20 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Где остальное?



Как мы все любим считать, чужие деньги( я не исключение): было произведено 23 кассовых операции по обналичиванию денег на сумму 150 000 000 тенге, из них в ходе 11 операции обналиченные деньги или же их часть передавалась юристу Гаврильчику на общую примерную сумму ( как вы подсчитали) 15 000 000 тенге.
Остальная сумма в размере 135 000 000 тенге обналичивалась в ходе остальных 12 операции.
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§ maxsaf
Мальчик был, но брал ли он деньги? - На процессе по колесу обозрения подсудимые заявляют о недопустимости доказательств
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7266
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.07.20 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
как вы подсчитали) 15 000 000 тенге.

Максимальный платеж 1.7 ляма. Всего было 11 платежей, один из которых 0.2 ляма. Значит само больше могло быть 1.7*10+0.2=17.2 ляма. А само мало 0.2*10+1.7= 3.7 ляма. Я округлил до 15 лямов :lol:

Цитата:
ACROS:
Остальная сумма в размере 135 000 000 тенге обналичивалась в ходе остальных 12 операции.

Ну это понятно, почти в 10 раз больше (округлил). И кто же их хапнул? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 23.07.2020 - 19:09]
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