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§ NG.kz
Из-за обвинения в коррупции подчинённого подал в отставку руководитель аппарата акима Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39428
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель аппарата акима Рудного Азамат ИСКАКОВ подал в отставку. Об этом он сообщил на брифинге в сервисном центре "Антикор орталыгы". Чиновник пояснил, что поводом для отставки стало досудебное расследование в отношении акима посёлка Качар.
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§ abaika95
Re: Из-за обвинения в коррупции подчинённого подал в отставку...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4519
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.07.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рудный как всегда отличился))
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§ ACROS
Re: Из-за обвинения в коррупции подчинённого подал в отставку...
ACROS


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Сообщений: 792
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 23.07.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
отличился)



А Костанай не может отличиться: некто Тарасова экс-коммунальщика посадили же, аппеляция прошла вроде безрезультатно, приговор вступил в силу: теперь аким города, который говорит узун-кулак, якобы заболел аккурат перед вынесением приговора,на целый месяц вместо 14 положенных дней, - не ДОЛЖЕН подать в отставку ?
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§ abaika95
Из-за обвинения в коррупции подчинённого подал в отставку руководитель аппарата акима Рудного
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4519
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.07.20 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Костанай не может отличиться: некто Тарасова экс-коммунальщика посадили же, аппеляция прошла вроде безрезультатно, приговор вступил в силу: теперь аким города, который говорит узун-кулак, якобы заболел аккурат перед вынесением приговора/



1. Кто такой узун-кулак?)
2.антикорр для чего? Или совет по этике? Вроде как всё регламентации по ответственности подчинённых в закон о госслужбы внесли)
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§ drakon
Re: Из-за обвинения в коррупции подчинённого подал в отставку...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19654
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.07.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то эта отставка, вызывает у меня - подозрения.
Следствие ещё не закончено. Аким ещё не признан-
виновным, а уже начались отставки.
Очень подозрительно... 8-) :-o
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§ ACROS
Re: Из-за обвинения в коррупции подчинённого подал в отставку...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 792
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 23.07.20 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: узун-кулак?)[/quote

Узун-кулак: неофицыальное( наряду с русским - сарафанным), но очень достоверное и беспроводное, и значит цифровое СМИ, с ещё древних времён. Процент достоверности - 99,9%.

Цитата:
abaika95: всё регламентации по ответственности


Ну да, конечно, ФОРМАЛЬНЫЙ закон: принимает на работу только и только АКИМ, а ответственность приписали курирующим замам, которые без благосклонного кивка акима и шагу не сделают.
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