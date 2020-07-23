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§ NG.kz
Ношение масок на улице обязательно - главный санврач Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39427
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила, что ношение масок на улице обязательно. Она отметила, что подобное требование ношения масок на улице отражено в 43-м постановлении от 26 июня.
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§ antonK
Re: Ношение масок на улице обязательно - главный санврач...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 821
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 23.07.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Концентрация свежего воздуха на улице огромнейшая, соответственно чтобы заразить кого-то на улице нужно чихнуть и покашлять в рот другому человеку ! В помещении ладно - циркуляции воздуха минимум. Давайте как в Израиле... переступил порог дома - одел маску, не одел - штраф.


руки.. где гарантия что человек придет с улицы и дома не помыв руки потрогает лицо???
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§ Victor Yang
Ношение масок на улице обязательно - главный санврач Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12958
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.07.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неожиданно. Вроде Цой по-другому говорил.
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§ yudjin
Re: Ношение масок на улице обязательно - главный санврач...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6788
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.07.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неее ну не надоело... то вася, то не вася...
Эпидемиологов и санврачей развелось... одна говорит надо, другая - не обязательно. Потом кто-то из них заболевает, другого увольняют, на третьего всех собак вешают.

Цитата:
Есть исследования, которые говорят, что мы произвольно до 5-6 раз касаемся своего лица.

Да будет известно, что при ношении маски, как инородного предмета, человек в десятки раз чаще прикасается к лицу руками, которыми хватался где угодно... от денег до поручней автобуса. И каждый раз руки никто не обрабатывает даже санврач Есмагамбетова.
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§ Сергей_я
Re: Ношение масок на улице обязательно - главный санврач...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3001
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.07.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ж они о самом главном то не говорят. Что не правильное ношение масок приносит вред, а не пользу, а в период эпидемии вред увеличивается в разы. Тогда надо выпускать маски с индикатором, что б по прошествии двух часов она меняла цвет. Иначе просто бред. Люди носить грязь на лице будут не только в помещении, но и на улице.
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§ Букет счастья
Re: Ношение масок на улице обязательно - главный санврач...
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 23.07.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если в жару под 40 градусов носить на улице маску, то я думаю, можно умереть гораздо быстрее, чем от короновируса
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§ nmv85
Re: Ношение масок на улице обязательно - главный санврач...
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 23.07.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что только не придумывают в оправдание того ,что государство не справляееся с ситуацией по короне. На вопрос "почему такой всплеск коронавируса и пневмонии" они отвечают, что это люди виноваты нет дистанции не носят маски трогают себя грязными руками. Товарищи!!!! пора признать, что ни маски ни дистанции не помогают. Все переболеют. Надо пустить все силы бороться с этим вирусом правильно, а не гонять людей что бы они маски носили и не трогали себя.
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§ Козлов я
Re: Ношение масок на улице обязательно - главный санврач...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1566
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.07.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
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* abaika95
Ношение масок на улице обязательно - главный санврач Казахстана
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4518
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.07.20 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Все переболеют. Надо пустить все силы бороться с этим вирусом правильно, а не гонять людей что бы они маски носили и не трогали себя./




Пока люди сами не поймут что болеть и настырно лезть на вирус сейчас нельзя то никто другой им этого не докажет, сложилась патовая ситуация, люди не верят государству вообще!!(причин много и они понятны) но просто интересно случился переворот (модернизация) сознания, раньше все верили государству а оно их кинуло и умчалось во свояси с тремя стариками в Беловежской пуще а сейчас прямым текстом везде пишут если вы сами не хотите думать о своем здоровье никто за вас думать не будет,наша медицина не справится и это было понятно сразу с таким наплывом заболевших а что народ? А народ избрал самую плохую тактику из всех какие возможны были

1) выфсе врёте вируса нет!!
Хорошо вируса нет вот вам отменили карантин
2) вы специально нас заразили чтобы убить!!
Хорошо,вводим опять строгий карантин
3) как нам жить?? Денег нет а больницы переполнены!!
Хорошо вводить карантин чучуть,разрешены некоторые виды работ и не запрещено гулять
4) вы нас травите с самолётов специально!!
Да нет же это все сельскохозяйственные самолёты
5) лекарств нет! Аппаратов нет!! Врачей мало! Мест в больницах нет!!
Так сразу было ясно что медицина не выдержит такой удар
6) так делайте же что-нибудь!!
Закупаем доп оборудование и медикаменты
7) а раньше нельзя было!?! Куда смотрели?? Мы болеем это ваша вина!!
Ок.вводим масочный режим как в Китае чтобы остановить прирост
8) ...............................
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§ URAL73
Re: Ношение масок на улице обязательно - главный санврач...
URAL73


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 07.03.20
Отправлено: 23.07.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
открывайте постановление зама Севостьянова от 04.07.20 №34 . смотрим пункт №1 разд 2 - Рекомендовать жителям ношение масок...
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§ URAL73
Re: Ношение масок на улице обязательно - главный санврач...
URAL73


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 07.03.20
Отправлено: 23.07.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32015172#pos=5;-106
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§ Сергей_я
Ношение масок на улице обязательно - главный санврач Казахстана
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3001
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.07.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так сразу было ясно что медицина не выдержит такой удар

это понятно было в марте-апреле, но наши сильные мира сего решили ну его нафик, зачем что-то делать. Они ж там ждали не более 5 тыс случаев на страну. Если в свое время помимо как закрыть своих граждан дома начали наращивать производство, ну или хотя бы закуп, нужных лекарств, если б нарастили персонал или хотя бы средства на его защиту, то все было бы не так печально.
Но у нас поступили как обычно. Положили денежку в карманы. Цитата:
abaika95:
Закупаем доп оборудование и медикаменты

это нужно делать до того, как проявились глобальные последствия проблемы.И да, как видите часть медикаментов вообще пожертвованиями собирают.Цитата:
abaika95:
Хорошо,вводим опять строгий карантин

Строгий карантин вводили только на бумаге. Ито по-человечески так и не сделали, кому-то было разрешено все, другим так сильно гайки закрутили, что вообще не выжили.
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§ Тимур Гафуров
Re: Ношение масок на улице обязательно - главный санврач...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 550
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 23.07.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обратите внимание - последний абзац был добавлен позже:
Как пояснили "НГ" в пресс-службе ДККБТУ, согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области, указание о том, что на улице нужно надевать маску, носит рекомендательный характер. Поэтому протокол по отношению к людям, находящимся на улице без маски, составляться не будет.
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* abaika95
Ношение масок на улице обязательно - главный санврач Казахстана
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4518
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.07.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/это понятно было в марте-апреле, но наши сильные мира сего решили ну его нафик, зачем что-то делать. Они ж там ждали не более 5 тыс случаев на страну. Если в свое время помимо как закрыть своих граждан дома начали наращивать производство, ну или хотя бы закуп/



Либо А) инфа про 5 тысяч это было жаропонижающее для населения чтобы не случилось паники,что мало вероятно либо Б) социологии в Казахстане на службе у государства нет, обычный анализ по настроению граждан в марте для спеца социолога уже бы показал что и к чему идёт а шло все к тому что население резко включило кнопку "не верим в вирус"



Цитата-/это нужно делать до того, как проявились глобальные последствия проблемы.И да, как видите часть медикаментов вообще пожертвованиями собирают./


А кто прогназировал что будет такая глобальная проблема? Опять возвращаемся к вариантам А) и Б)


Цитата-/Строгий карантин вводили только на бумаге. Ито по-человечески так и не сделали, кому-то было разрешено все, другим так сильно гайки закрутили, что вообще не выжили./



Тут согласен, либо уже вводить жёсткий для всех и палками как в Индии гонять людей либо открывать всё! Но государство играется всё,играется в демократию чтобы и народ не злить и дело делать а в итоге и народ злой и палками его не погоняешь и дело стоит,тут что-то одно уже надо выбирать товарищи Меерсоны либо трусы надевать либо кресты снимать

Жестокость народ простит
Слобость не простит никогда
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§ antonK
Re: Ношение масок на улице обязательно - главный санврач...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 821
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 23.07.20 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Обратите внимание - последний абзац был добавлен позже:


Вот "НГ", я что, зря гвной кипел ??)

теперь чувство неудовлетворения ...
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