abaika95 Ношение масок на улице обязательно - главный санврач Казахстана #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4516

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:49 Цитата-/Все переболеют. Надо пустить все силы бороться с этим вирусом правильно, а не гонять людей что бы они маски носили и не трогали себя./









Пока люди сами не поймут что болеть и настырно лезть на вирус сейчас нельзя то никто другой им этого не докажет, сложилась патовая ситуация, люди не верят государству вообще!!(причин много и они понятны) но просто интересно случился переворот (модернизация) сознания, раньше все верили государству а оно их кинуло и умчалось во свояси с тремя стариками в Беловежской пуще а сейчас прямым текстом везде пишут если вы сами не хотите думать о своем здоровье никто за вас думать не будет,наша медицина не справится и это было понятно сразу с таким наплывом заболевших а что народ? А народ избрал самую плохую тактику из всех какие возможны были



1) выфсе врёте вируса нет!!

Хорошо вируса нет вот вам отменили карантин

2) вы специально нас заразили чтобы убить!!

Хорошо,вводим опять строгий карантин

3) как нам жить?? Денег нет а больницы переполнены!!

Хорошо вводить карантин чучуть,разрешены некоторые виды работ и не запрещено гулять

4) вы нас травите с самолётов специально!!

Да нет же это все сельскохозяйственные самолёты

5) лекарств нет! Аппаратов нет!! Врачей мало! Мест в больницах нет!!

Так сразу было ясно что медицина не выдержит такой удар

6) так делайте же что-нибудь!!

Закупаем доп оборудование и медикаменты

7) а раньше нельзя было!?! Куда смотрели?? Мы болеем это ваша вина!!

Ок.вводим масочный режим как в Китае чтобы остановить прирост

8) ...............................