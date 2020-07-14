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Добринцофф:
Захожу под своим логином,пишу комментарий,пока пишу меня выкидывает в режим"гостя",естественно сообщение не уходит,проблема появилась последние 3-4 дня.
Цитата:
таноми52:
Аналогично1
Цитата:
Добринцофф:
Ну ничего не изменилось,при отправке комментария ошибка ---MD---ERRORUNAME---
На сайте ведутся работы (в большинстве случаев незаметно).
Возможно это они влияют на то, что вас выбивает. Когда, например, заменяют системные файлы.
Если проблема останется после завершения всех работ, программист попробует разобраться, в чем причина. Но пока, к сожалению, не могу сказать, когда мы закончим все работы.