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abaika95:
Так сразу было ясно что медицина не выдержит такой удар
это понятно было в марте-апреле, но наши сильные мира сего решили ну его нафик, зачем что-то делать. Они ж там ждали не более 5 тыс случаев на страну. Если в свое время помимо как закрыть своих граждан дома начали наращивать производство, ну или хотя бы закуп, нужных лекарств, если б нарастили персонал или хотя бы средства на его защиту, то все было бы не так печально.
Но у нас поступили как обычно. Положили денежку в карманы. Цитата:
abaika95:
Закупаем доп оборудование и медикаменты
это нужно делать до того, как проявились глобальные последствия проблемы.И да, как видите часть медикаментов вообще пожертвованиями собирают.Цитата:
abaika95:
Хорошо,вводим опять строгий карантин
Строгий карантин вводили только на бумаге. Ито по-человечески так и не сделали, кому-то было разрешено все, другим так сильно гайки закрутили, что вообще не выжили.