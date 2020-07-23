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≡ Более 3 млн тенге собрали участники акции «Нужные деньги» - Антиковид за первые 5 дней		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 3 млн тенге собрали участники акции «Нужные деньги» - Антиковид за первые 5 дней
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39425
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 июля «НГ» объявила о расширении благотворительного проекта «Нужные деньги». Теперь в его рамках идет сбор средств на приобретение кислородных концентраторов для больниц и расходных материалов типа одноразовых канюль, которых тоже не хватает.
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§ Сергей_я
Re: Более 3 млн тенге собрали участники акции «Нужные деньги» -...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3001
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.07.20 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чаво? 2 ляма от одного человека???
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* abaika95
Более 3 млн тенге собрали участники акции «Нужные деньги» - Антиковид за первые 5 дней
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4516
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.07.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/2 ляма от одного человека??/




Либо дед много копил и решил так блогорднейше на старости лет потратить эти накопления, либо он не из бедных пенсионеров
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