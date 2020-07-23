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§ NG.kz
Ношение масок на улице обязательно - главный санврач Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39425
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила, что ношение масок на улице обязательно. Она отметила, что подобное требование ношения масок на улице отражено в 43-м постановлении от 26 июня.
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§ antonK
Re: Ношение масок на улице обязательно - главный санврач...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 820
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 23.07.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Концентрация свежего воздуха на улице огромнейшая, соответственно чтобы заразить кого-то на улице нужно чихнуть и покашлять в рот другому человеку ! В помещении ладно - циркуляции воздуха минимум. Давайте как в Израиле... переступил порог дома - одел маску, не одел - штраф.


руки.. где гарантия что человек придет с улицы и дома не помыв руки потрогает лицо???
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§ Victor Yang
Ношение масок на улице обязательно - главный санврач Казахстана
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12958
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.07.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неожиданно. Вроде Цой по-другому говорил.
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§ yudjin
Re: Ношение масок на улице обязательно - главный санврач...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6788
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.07.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неее ну не надоело... то вася, то не вася...
Эпидемиологов и санврачей развелось... одна говорит надо, другая - не обязательно. Потом кто-то из них заболевает, другого увольняют, на третьего всех собак вешают.

Цитата:
Есть исследования, которые говорят, что мы произвольно до 5-6 раз касаемся своего лица.

Да будет известно, что при ношении маски, как инородного предмета, человек в десятки раз чаще прикасается к лицу руками, которыми хватался где угодно... от денег до поручней автобуса. И каждый раз руки никто не обрабатывает даже санврач Есмагамбетова.
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§ Сергей_я
Re: Ношение масок на улице обязательно - главный санврач...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3000
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.07.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ж они о самом главном то не говорят. Что не правильное ношение масок приносит вред, а не пользу, а в период эпидемии вред увеличивается в разы. Тогда надо выпускать маски с индикатором, что б по прошествии двух часов она меняла цвет. Иначе просто бред. Люди носить грязь на лице будут не только в помещении, но и на улице.
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* Букет счастья
Re: Ношение масок на улице обязательно - главный санврач...
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 23.07.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если в жару под 40 градусов носить на улице маску, то я думаю, можно умереть гораздо быстрее, чем от короновируса
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* nmv85
Re: Ношение масок на улице обязательно - главный санврач...
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 23.07.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что только не придумывают в оправдание того ,что государство не справляееся с ситуацией по короне. На вопрос "почему такой всплеск коронавируса и пневмонии" они отвечают, что это люди виноваты нет дистанции не носят маски трогают себя грязными руками. Товарищи!!!! пора признать, что ни маски ни дистанции не помогают. Все переболеют. Надо пустить все силы бороться с этим вирусом правильно, а не гонять людей что бы они маски носили и не трогали себя.
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