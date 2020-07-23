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§ NG.kz
Не обманули? Значит, не нарушили! - Прокуратура Рудного прокомментировала отписки местных чиновников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39425
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О странностях в сфере госзакупок Рудного «НГ» рассказывает уже в течение месяца. Спросили заказчиков, как они объяснят нестыковки тендеров, но в ответ получили отписки. После чего попытались получить комментарий у тех, кто, по идее, должен давать правовую оценку таким действиям чиновников.
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§ Добрый земледелец
Re: Не обманули? Значит, не нарушили! - Прокуратура Рудного...
Добрый земледелец


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Сообщений: 37
Регистрация: 22.01.19
Отправлено: 23.07.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
новом составе общественного совета города. С 11 февраля 2019 года в него входят


Интересный в Рудном состав общественного совета.. Три замакима, нуротановец, менеджер государственного колледжа, директор акиматовской газеты... Ну да, сразу видно, широкие слои общественности, которые точно знают о чаяниях простых людей)) Ха-ха-ха
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* сайлау курманов
Re: Не обманули? Значит, не нарушили! - Прокуратура Рудного...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3917
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.07.20 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня с Фроловым никогда не допустят, мы даже не будем пытаться самовыдвигаться, не умеем глубоко лизать,
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