Цитата: Зашла на сайт «Олимпа», заполнила специальную анкету еще 18 июля, - рассказала она «НГ». - Мне до сих пор не позвонили и не назначили день для анализа. И что делать в такой ситуации?



Корреспондент «НГ» 20 июля тоже заполнила онлайн-анкету «Олимпа» для бесплатной сдачи экспресс-теста. До вечера 22 июля звонка из лаборатории не поступило







Я уже говорил. Я заполнил, через несколько дней мне позвонили и пригласили. Кстати в анкете написано, что то они будут выбирать на свое усмотрение.