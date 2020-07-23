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≡ Мальчик был, но брал ли он деньги? - На процессе по колесу обозрения подсудимые заявляют о недопустимости доказательств		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мальчик был, но брал ли он деньги? - На процессе по колесу обозрения подсудимые заявляют о недопустимости доказательств
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39420
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На процессе по делу о хищении бюджетных средств в отношении экс-руководителя отдела строительства акимата Рудного Динмухамбета ТЛЕУОВА суд коснулся одного из самых «аппетитных» вопросов - как именно уводились деньги.
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§ maxsaf
Re: Мальчик был, но брал ли он деньги? - На процессе по колесу...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7265
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.07.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
11-ти из которых она передавала деньги именно Александру Гаврильчику. Суммы - от 200 000 до 1,7 млн тенге.

И как тут 150 лямов набежало? От силы 15 лямов вижу. Где остальное? :lol:
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§ maxsaf
Re: Мальчик был, но брал ли он деньги? - На процессе по колесу...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7265
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.07.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бумаги исчезли

Цитата:
иначе деньги так и висели бы на моей шее

Ну почему же висели. Висят. Раз бумаги исчезли))
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