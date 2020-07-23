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§ NG.kz
Джамиля ГУСЕЙНОВА: Кислородное голодание
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39419
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое обидное, что это все «показательные выступления», не более. Вы можете представить себе страну, в которой президент на полном серьезе возмущается по поводу того, что население вынуждено покупать промышленные баллоны с кислородом для выживания в борьбе с коронавирусом?
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§ abaika95
Re: Джамиля ГУСЕЙНОВА: Кислородное голодание
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4514
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.07.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А она вообще извините кто?) Экономист,журналист? врач?



Цитата-/Президент и правительство должны были сделать максимум возможного для своего народа (который кормит это правительство своими налогами/


Так раз зашла речь о налогах которые кормят всех вокруг,то уже по опыту подозреваю что она предпрениматель)
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§ alex_60
Джамиля ГУСЕЙНОВА: Кислородное голодание
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8881
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.07.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
А она вообще извините кто?) Экономист,журналист? врач?


А ты кто? вообще...
что на всех кидаешься кто неудобные для власти вопросы задает.?
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§ abaika95
Джамиля ГУСЕЙНОВА: Кислородное голодание
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4514
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.07.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А ты кто? вообще...что на всех кидаешься кто неудобные для власти вопросы задает.?/


Просто интересно какую кагорту представляет человек,политолог там или экономист а что нельзя?)
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