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≡ Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39419
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этого срочно требует ситуация со смертностью от коронавирусной инфекции. Стационары переполнены, костанайская медицина задыхается, а больные в считанные дни умирают от пневмонии.
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§ alex_60
Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8881
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Большой респект и уважуха серому за заботу и подсказки


Умеете рассмешить.
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* drakon
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19649
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Умеете рассмешить.

Алекс, а ты уже деньги, перечислил?... :lol: ;-)
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§ Гога
Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2712
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.07.20 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
перечислил?...
---- ещё 42 500 не получил
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§ dvb
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 20.07.20 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь знает как сейчас быстро передать бандерольку с лекарствами из Москвы в Кустанай? Какая-нибудь экспресс-доставка работает?
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* drakon
Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19649
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
как сейчас быстро передать бандерольку с лекарствами из Москвы в Кустанай?

Насколько я знаю, пересылка лекарств по почте, из-за
границы - запрещена... :lol: ;-)
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§ alex_60
Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8881
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Внутри кз так
//Услугу по отправке медицинских препаратов запустила авиакомпания SCAT,
Вес одной посылки с лекарствами не должен превышать 500 грамм.
Если вес медикаментов превышает половину килограмма, можно оформить несколько таких бандеролей. Медикаменты принимаются к отправке только на прямых направлениях авиакомпании SCAT по всему Казахстану",
При отправке медикаментов необходимо предъявить фискальный чек на препараты. "По установленным нормам, к перевозке принимаются только препараты таблеточного типа в заводской упаковке.////
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§ alex_60
Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8881
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.20 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Насколько я знаю, пересылка лекарств по почте, из-за границы - запрещена..


Хотел чтобы тебе валидола прислали?
И не получилось?
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* drakon
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19649
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Хотел чтобы тебе валидола прислали?

Нет, у нас такого лекарства - ВАЛИДОЛ.
Лучше отправь деньги на Кислородный
Когцентратор... :lol: ;-)
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§ Поедатель
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
Поедатель


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 23.07.20 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может просто перестать проводить полномасштабные или и поминки, развлекуху и другие мероприятия с большим количеством участников и тогда эту заразу можно просто остановить. И за этим должны следить органы власти, а не крышевать их.
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