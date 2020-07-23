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§ NG.kz
Улица Карбышева, бывшая Трудовая
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39419
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.20 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улица, которая протянулась от района Г до автовокзала, носит имя генерала Дмитрия Михайловича Карбышева. Свое наименование она получила 3 ноября 1987 года по решению Кустанайского горисполкома. Архивные документы свидетельствуют, что «Д. М. Карбышев в годы Гражданской войны руководил строительством линий укреплений вокруг Кустаная». Ранее, 25 мая 1960 года, в районах застройки города, а именно в районе Главхлебснаба, вновь образовавшаяся улица была названа Трудовой.
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§ alex_60
Re: Улица Карбышева, бывшая Трудовая
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8881
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.07.20 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с интересом прочитал статью.
хотя и так конечно знал все это.
но иногда полезно вспомнить,
что и как было.какие люди обеспечили
Победу в Великой отечественной войне.
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