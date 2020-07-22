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≡ Полтонны "чечила" в гробах пытался вывезти казахстанец из России		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Полтонны "чечила" в гробах пытался вывезти казахстанец из России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39415
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.20 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перевозчик не смог предъявить ветеринарно-сопроводительных документов. Об этом сообщило Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области.
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§ КГСПС
Re: Полтонны "чечила" в гробах пытался вывезти...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1111
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 22.07.20 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да хрен с этим сыром. А вот то,что гробы из России уже завозят это нормально?
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§ сайлау курманов
Re: Полтонны "чечила" в гробах пытался вывезти...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.07.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже удивлен, видимо своих гробов не хватает.
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§ abaika95
Полтонны "чечила" в гробах пытался вывезти казахстанец из России
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4512
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.07.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/вот то,что гробы из России уже завозят это нормально?/.


Не просто же деревянные гробы там а наверно дорогущие произведения искусства вот в России заказом и везут
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§ Гога
Re: Полтонны "чечила" в гробах пытался вывезти...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2712
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.07.20 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а наверно дорогущие произведения искусства

----какие глупости , однако???
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§ maxsaf
Полтонны "чечила" в гробах пытался вывезти казахстанец из России
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7263
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.07.20 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это контрабанда гробов, замаскированая под контрабанду чечила))
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§ abaika95
Полтонны "чечила" в гробах пытался вывезти казахстанец из России
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4512
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.07.20 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/----какие глупости , однако??/




Вы потомок жителей крайнего севера? Что вас так тянет на это "однако"?)


И почему же глупости? Что таких гробов не бывает? Или в России их не делают уже?)
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