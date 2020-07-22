abaika95 Полтонны "чечила" в гробах пытался вывезти казахстанец из России #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4512

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:12 Цитата-/----какие глупости , однако??/









Вы потомок жителей крайнего севера? Что вас так тянет на это "однако"?)





И почему же глупости? Что таких гробов не бывает? Или в России их не делают уже?)