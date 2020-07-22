yudjin Re: Токаева возмутило "повальное бескультурье"... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6787

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:51 Цитата: Кобейтуз стало излюбленным местом отдыха жителей столицы

Ну дык, эти, как их называют в Боровом, Хранцузы, известные засира...ли.

Развращенные деньгами, столичными нравами и тем, что за ними все должны убирать... едут толпой на выходные к любой жемчужине, что бы отдохнуть, бухнуть, пожрать-заср...ть. А пАтАмуштА, это не их места, не их природа и экология там до одного места.