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≡ Токаева возмутило "повальное бескультурье" казахстанцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Токаева возмутило "повальное бескультурье" казахстанцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39415
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал возмущение по поводу ущерба, нанесенного озеру Кобейтуз в Акмолинской области. Об этом Глава государства написал на своей странице в Twitter.
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§ antonK
Re: Токаева возмутило "повальное бескультурье"...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 819
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 22.07.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
люди варвары. Дорвались, и водоем пошел по3.14зде .
Наши озера не разобрали но засрали.
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§ yudjin
Re: Токаева возмутило "повальное бескультурье"...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6787
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.07.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобейтуз стало излюбленным местом отдыха жителей столицы

Ну дык, эти, как их называют в Боровом, Хранцузы, известные засира...ли.
Развращенные деньгами, столичными нравами и тем, что за ними все должны убирать... едут толпой на выходные к любой жемчужине, что бы отдохнуть, бухнуть, пожрать-заср...ть. А пАтАмуштА, это не их места, не их природа и экология там до одного места.
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§ abaika95
Токаева возмутило "повальное бескультурье" казахстанцев
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4512
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.07.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев последнее время активно высказывается по бытовым вопросам то тюленя убили палками в Атырау то теперь соль собирают с озера, у него там отдельный помощник по Фейсбуку что-ли сидит? И говорит вот это сейчас хайповая тема все блогеры возмущены надо дать наш комментарий) как-то мелковато для президента,где премьер министр? Где экологи? Где полиция? Какое-то молчание последнее время от всех
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§ ACROS
Re: Токаева возмутило "повальное бескультурье"...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 22.07.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
где премьер министр? Где экологи? Где полиция? Какое-то молчание последнее время от всех


Вдруг они напишут, ТО что не понравиться президенту - поэтому молчат, наверное.

С одной стороны хорошо, что границы закрыты: узнаешь всё больше о стране.
Вот и о Кобейтуз узнал.
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§ сайлау курманов
Re: Токаева возмутило "повальное бескультурье"...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.07.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же такое прибыльное место остался бесхозным, немедленно на продажу! Быть может кто-нибудь вложит свои бабки и обретёт озеро заботливого хозяина
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§ Butch
Токаева возмутило "повальное бескультурье" казахстанцев
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1066
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 22.07.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё больше и больше проникаюсь уважением к нашему президенту. Всё-таки почтенный уже возраст а человек всё ещё способен познавать окружающий мир и делать для себя открытия. Правда любой другой гражданин "при памяти" достаточно давно в курсе всей этой творящейся барделины , но тем не менее сам факт достоин уважения :lol:
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§ maxsaf
Токаева возмутило "повальное бескультурье" казахстанцев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7263
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.07.20 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какое-то молчание последнее время от всех

Дык не просто так же за фейковые аккаунты платят - вот вы и отдувайтесь за всех :lol: :lol: :lol:
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§ Гога
Re: Токаева возмутило "повальное бескультурье"...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2712
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.07.20 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Какое-то молчание последнее время от всех

----Даки правды здесь нет,
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§ abaika95
Токаева возмутило "повальное бескультурье" казахстанцев
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4512
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.07.20 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/не просто так же за фейковые аккаунты платят - вот вы и отдувайтесь за всех/



Платили–отдувался бы а так лечение только лечение страждущих)
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