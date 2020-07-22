abaika95 Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б #49





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4509

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:59 Цитата-/Не стыдно будет в глаза памятнику смотреть после вероломного срыва табличек, с утречк/









Бред, ну и что с того?

Другую улицу бы назвали,кто-то умер? Пострадал морально?)







Цитата-/Абайка первый работу потеряет/







Да я и на государственном смогу людей лечить) и булочки в маке выпекать а вот многие уже не смогут даже заказ сделать) но благо у нас не все решает большинство.........пока....









Цитата-/Соберутся вечерком 11-ть подневольных и проблемы мирового масштаба решают, где что ещё не переименовано/





Но а выносят на обсуждение большинства в итоге) иль нет?)