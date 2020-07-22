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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39415
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а в чём невозможность сказать костанайцам, какой всё же памятник собираются установить в центре города? Почему очередное творение, которое, видимо, должно стать достоянием и украшением города, утаивается от его жителей?
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§ maxsaf
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7261
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.07.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И не обязательно батыр,наверно Абай всё-таки его год

Не, Абай пролетает. Не стыдно будет в глаза памятнику смотреть после вероломного срыва табличек, с утречка. Хорошо хоть не в 4 утра 22 июня начали срывать))
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§ drakon
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19648
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
наверно Абай всё-таки его год

Он памятник себе выздвиг, нерукотворный...
:lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 22.07.2020 - 20:44]
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§ maxsaf
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7261
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.07.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Русский язык был бы у нас на правах послемайданной Украины)

Абайка первый работу потеряет :lol:
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§ elektron
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5412
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.07.20 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
У вас на западе наоборот власть меньшинства прёт)

Ну у ваших наверное и научились :lol:
Соберутся вечерком 11-ть подневольных и проблемы мирового масштаба решают, где что ещё не переименовано. :lol:
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§ abaika95
Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4509
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.07.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Не стыдно будет в глаза памятнику смотреть после вероломного срыва табличек, с утречк/




Бред, ну и что с того?
Другую улицу бы назвали,кто-то умер? Пострадал морально?)



Цитата-/Абайка первый работу потеряет/



Да я и на государственном смогу людей лечить) и булочки в маке выпекать а вот многие уже не смогут даже заказ сделать) но благо у нас не все решает большинство.........пока....




Цитата-/Соберутся вечерком 11-ть подневольных и проблемы мирового масштаба решают, где что ещё не переименовано/


Но а выносят на обсуждение большинства в итоге) иль нет?)
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