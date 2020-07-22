NG.kz Евгений ПОЛУЯНОВ: Сказал А, говори и Б



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39414

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:03 Интересно, а в чём невозможность сказать костанайцам, какой всё же памятник собираются установить в центре города? Почему очередное творение, которое, видимо, должно стать достоянием и украшением города, утаивается от его жителей?

Читать новость



